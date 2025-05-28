Італія

Спеціаліст привів "адзуррі" до другого за три роки Скудетто.

Наполі впевнений, що збереже Антоніо Конте на посаді головного тренера, передає журналіст Фабріціо Романо.

Спеціаліст міг залишити "адзуррі" попри перемогу в Серії А. Зокрема, 55-річним італійцем цікавилися Ювентус і Мілан.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс нещодавно провів чергову розмову з Конте. Тепер у клубі сподіваються, що Антоніо все ж не піде.

Його контракт з "адзуррі" розраховано до кінця червня 2027 року. Раніше спеціаліст встановив історичне досягнення.