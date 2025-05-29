Італія

Італійський фахівець може повернутися до римлян.

Колишній головний тренер Наполі, Ювентуса та Челсі Мауріціо Саррі найближчим часом може повернутися до римського Лаціо. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "орли" вже зробили пропозицію італійському фахівцю. Римський клуб пропонує Саррі дворічний контракт з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік.

Зазначається, що також в послугах 66-річного італійця зацікавлена Аталанта, яка шукає заміну для Джан П'єро Гасперіні, котрий скоріш за все очолить інший римський клуб — Рому. Втім фаворитом на підписання досвідченого фахівця залишається саме Лаціо.

Останнім місцем роботи Мауріціо Саррі якраз був римський Лаціо, який він залишив в березні, 2024-го року.

Нагадаємо, наразі "орлів" очолює Марко Бароні під керівництвом якого римляни за підсумками сезону-2024/25 посіли сьоме місце в Серії А.

Раніше повідомлялося, що Торіно може запросити Бароні.