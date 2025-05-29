Італія

Легенді не подобається сучасний італійський футбол.

Легенда туринського Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон висловився розвиток італійського футболу. Його слова наводить Calciomercato.

"Італія більше не народжує таланти, тому що зреклася самої себе. Ми вирішили, що повинні наслідувати іспанську та інші моделі футболу, і що в підсумку? Каннаваро, Феррара, К'єлліні — сьогодні їх не поставили б грати. К'єлліні не грав би, тому що він не вміє робити передачі між лініями.

Здається, що зараз воротар не може грати у футбол, якщо він не зробить 30 гольових передач, а Доннарумма виходить у фінал і робить 16 сейвів. Було б достатньо змусити всіх робити те, що вони повинні робити. Воротар повинен рятувати, кожен повинен робити те, що він вміє якнайкраще, а замість цього народжуються ці легенди, у яких немає причин існувати", — сказав Буффон.

Раніше Буффон розповів, як змусив головного арбітра фінального матчу чемпіонату світу-2006 вилучити з поля Зінедіна Зідана.