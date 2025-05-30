Італія

Італійський тренер залишиться з неаполітанцями.

Пресслужба Наполі в своєму акаунті в соцмережі Х оголосила, що головний тренер команди Антоніо Конте продовжить роботу в клубі.

Неаполітанці опублікували відео з нарізкою моментів 55-річного фахівця в команді, супроводивши його коментарем: "Знову з тобою".

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Конте може покинути клуб через фінансові питання та розбіжності з керівництвом.

Італійський спеціаліст очолив Наполі влітку 2024 року. За підсумками минулого сезону Серії А команда під його керівництвом виграла турнір, набравши 82 очки за 38 матчів. Друге місце з 81 очком посів Інтер.