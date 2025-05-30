Самуеле Річчі зацікавлений у зміні клубної прописки.
Самуеле Річчі, Getty Images
30 травня 2025, 17:51
Опорний півзахисник Торіно все ще перебуває на трансферному радарі Мілана, передає журналіст Фабріціо Романо.
Над трансфером 23-річного італійця "россонері" працюють із січня. Капітан "биків" є однією з головних цілей гранда Серії А.
Клуби підтримують зв'язок, переговори тривають. Сам Річчі зацікавлений у переході до Мілана.
Контракт Самуеле з Торіно розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 30 млн євро.
На рахунку опорника один гол і два асисти в 36-ти матчах у всіх турнірах сезону-2024/25.