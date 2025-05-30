Італія

Спеціаліст понад рік не мав робочого місця.

Массіміліано Аллегрі призначений головним тренером Мілана, передає офіційний сайт клубу.

На посаді керманича "россонері" 57-річний спеціаліст замінив Сержіу Консейсана. Офіційної інформації щодо тривалості контракту з італійцем зараз немає, але журналіст Ніколо Скіра раніше повідомляв, що йдеться про розраховану до кінця червня 2028-го угоду із зарплатою 5 млн євро на рік.

Для Аллегрі це буде другий період у Мілані. Він також очолював гранд Серії А з липня 2010 року до січня 2014-го (178 матчів).

Під керівництвом Массіміліано "россонері" стали чемпіонами Італії-2010/11 і переможцями Суперкубка країни-2011.

Раніше спеціаліст провів близько восьми років в Ювентусі (два періоди), з яким п'ять разів здобув Скудетто й Кубок Італії, а також два Суперкубка країни.