Італія

Чемпіон Італії розраховує на бразильського виконавця.

Наполі активував опцію оновлення угоди з центральним захисником Жуаном Жезусом, передає офіційний сайт клубу.

Тепер контракт із 33-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2026-го. Гравець представляє "адзуррі" із серпня 2021 року, відколи залишив Рому на правах вільного агента.

На рахунку Жезуса п'ять голів і два асисти в 95-ти матчах за Наполі в усіх турнірах. У сезоні-2024/25 він вдруге виграв із неаполітанським клубом чемпіонат Італії.

Раніше повідомлялося, що про продовження угоди з "адзуррі" домовився й голкіпер Алекс Мерет.