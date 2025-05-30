Італія

Чинна угода завершується 30 червня 2025 року.

Воротар Наполі Алекс Мерет продовжить виступати у складі італійського клубу.

За інформацією джерела, сторони погодили нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року. У новому контракті буде збільшено зарплату до 2,5 млн євро за сезон.

Діючий контракт Алекса розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Мерет провів 35 матчів, з яких 17 на нуль при 25 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Наполі підтвердив продовження роботи Конте в клубі.