Італія

Досвідчений воротар Аталанти допоможе еміратському клубу на КЧС-2025.

Аль-Айн уклав усну угоду з португальським воротарем Руєм Патрісіу, який приєднається до команди на короткостроковий контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, цей трансфер розрахований спеціально для участі клубу з ОАЕ у Клубному чемпіонаті світу-2025, що пройде влітку в США.

37-річний голкіпер, який раніше виступав за Рому, Вулвергемптон, Спортінг Лісабон та Аталанту, має великий міжнародний досвід і повинен суттєво підсилити команду перед важливим турніром.

Руй Патрісіу — один із найтитулованіших воротарів у португальському футболі, зокрема чемпіон Європи 2016 року у складі збірної Португалії. Його контракт із Аталантою підходить до завершення цього літа — за цей сезон він зіграв за бергамасків лише 6 матчів, пропустивши 6 голів та 2 раза відстоявши "на нуль".