Італія

Обидва — ще донедавна грали в Серії A.

Італійський керманич Массіміліано Аллегрі напередодні був призначений головним тренером Мілана вчергове в своїй кар’єрі.

І одразу ж 57-річний фахівець узявся за формування свого нового/старого робочого простору.

Почне з тренерського штабу — Аллегрі зацікавлений у співпраці з двома амбітними тренерами Франческо Маньянеллі та Сімоне Падоїном, які є добре відомі вболівальникам італійської Серії A за часи виступів у якості професійних футболістів.

Донедавна ці два фахівці складають дует на чолі команди до 20 років туринського Ювентуса.

Однак напередодні Маньянеллі залишив розташування "Старої Синьйори" нібито саме через запрошення від Аллегрі, і наразі невідомою є доля Падоїна.

Сімоне запропонували ту саму посаду тренера, що була в його вже колишнього партнера по технічній зоні, але водночас Аллегрі також запросив і його до Мілана працювати над новим проєктом.

Наразі 41-річний фахівець узяв час на роздуми щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, що Падоїн свого часу пограв за Аталанту, Віченцу, Кальярі та Асколі, у якому й завершив кар’єру в 2020 році, а Маньянеллі виступав за Губбіо, К’єво, Фіорентину, Санджованнезе та Сауссуоло, у якому фінішував у 2022 році.

Також Маньянеллі вже працював у штабі Аллегрі раніше в сезоні-2023/24 тренером із розвитку техніки.