Італія

Бельгійський півзахисник вже 1 червня обміняється документами з клубом і незабаром пройде медогляд.

Зірковий атакуючий півзахисник Кевін Де Брюйне найближчими днями стане новим гравцем Наполі.

Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, вже в неділю, 1 червня, представники клубу обміняються документами з юридичними представниками футболіста. Після цього бельгієць зможе пройти медогляд, який, ймовірно, відбудеться вже в понеділок або після повернення гравця зі збірної.

За інформацією джерела, Де Брюйне переходить до Наполі на правах вільного агента після завершення контракту з Манчестер Сіті. Це — гучне підсилення для чинного чемпіона Італії, який розпочне зміцнювати склад на новий сезон.

Цей трансфер став черговою віхою успішного тижня для клубу: спочатку Наполі святкував тріумф у Серії A, потім стало відомо про продовження співпраці з Антоніо Конте, а тепер, як зазначається, — підписання Де Брюйне.