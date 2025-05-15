Італія

Англійський ветеран опинився в підвішеному стані — обидва клуби не бачать його у своєму майбутньому.

34-річний захисник Кайл Вокер, який проводить другу половину сезону-2024/25 в оренді в Мілані, найближчим часом покине італійський клуб.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "россонері" вирішило не активовувати опцію викупу англійця за п'ять мільйонів євро, зважаючи на надто високу зарплату гравця.

Після завершення оренди Вокер повернеться до Манчестер Сіті, однак, за даними джерел, він більше не входить у плани Пепа Гвардіоли. Таким чином, оборонець, якого Transfermarkt оцінює у шість мільйонів євро, може опинитися в пошуках нового клубу вже цього літа.

У складі Мілана Кайл Вокер провів 16 матчів у всіх турнірах, проте не зміг відзначитися ані голами, ані результативними передачами.