Італія

Керманич Інтера неоднозначно прокоментував останні чутки.

Міланський Інтер напередодні поступився французькому Парі Сен-Жермен у Мюнхені в рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Інтер 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі, серед іншого, прокоментував чутки щодо власного майбутнього на чолі команди на тлі інформації про можливий трансфер до Саудівської Аравії.

"Я не знаю, як відповісти вам на це питання. Я тут зараз сиджу з ввічливості і поваги до вас. Ця поразка робить мене дуже сумним, але я знаю, що гарні команди завжди виходять із поразок сильнішими.

Свого часу ми програли в Стамбулі, а потім виграли скудетто. Звісно, що гіркота присутня, ми повинні тримати голову високо піднятою, знаючи, що сьогодні ми зіткнулись із сильнішою за нас командою", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що для поразка міланського Інтера стала рекордною для історії фіналів Ліги чемпіонів.