Італія

Головний тренер Інтера дав попередню згоду очолити Аль-Хіляль — рішення очікується після фіналу Ліги чемпіонів.

Сімоне Індзагі, наставник міланського Інтера, серйозно розглядає пропозицію від саудівського клубу Аль-Хіляль.

За інформацією журналіста Саші Тавольєрі, італійський фахівець вже дав попередню згоду на переїзд до Саудівської Аравії.

Контракт, який пропонує клуб з Ер-Ріяду, передбачає зарплатню у 25 мільйонів доларів США на рік. Остаточне оформлення угоди очікується після фіналу Ліги чемпіонів, який стане ключовою точкою у прийнятті рішення.

Додатковим фактором, що попередньо схилив тренера до переїзду, стала поїздка його родини до Ер-Ріяду. Разом із сім’єю Сєргєя Мілінковича-Савича вони відвідали клубну базу, школу та резиденцію Аль-Хіляля. Раніше керманич Інтера й особисто підтвердив, що має пропозицію з Саудівської Аравії.

Сторони близькі до остаточного завершення переговорів щодо майбутньої роботи Сімоне Індзагі на чолі Аль-Хіляля.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться 31 травня.