Італія

Воротар уже невдовзі має поповнити склад Аль-Айна з ОАЕ.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про відхід голкіпера Руя Патрісіу.

Повідомляється, що контракт із 37-річним португальцем було розірвано за взаємною згодою. Досвідчений гравець виступав за "нерадзуррі" із серпня 2024-го, відколи залишив Рому на правах вільного агента.

На рахунку Патрісіу шість матчів у всіх турнірах сезону-2024/25, в яких він пропустив шість голів і двічі зберіг свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Руй поповнить склад учасника майбутнього Клубного чемпіонату світу, а саме Аль-Айна з ОАЕ.