Італія

Аль-Хіляль чи Інтер?

Сімоне Індзагі пророкують відхід з посади наставника Інтера, навіть сам фахівець визнав, що не факт, що зможе попрацювати з командою вже в ході клубного чемпіонату світу.

Майбутнє Сімоне Індзагі вирішиться у вівторок, коли йому належить зустріч з керівництвом.

"Рішення залишається за тренером, у сторін ще є річний контракт. У клубі вважають, що цикл Сімоне ще не завершений. У вівторок він зустрінеться з керівництвом і тоді буде ясно, чи залишається він, чи перейде в Аль-Хіляль", — уточнює джерело.

Нагадаємо, що Сімоне тренує Інтер з 2021 року. До нього клубом керував Антоніо Конте.

Раніше повідомлялося, що Інтер може спокусити Фабрегаса на перехід.