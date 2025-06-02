Італія

Досвідчений оборонець пояснив своє рішення браком поваги з боку тренерського штабу.

Захисник міланського Інтера та збірної Італії Франческо Ачербі відмовився від участі у червневих матчах кваліфікації до чемпіонату світу проти Норвегії та Молдови. 36-річний гравець зробив офіційну заяву, пояснивши своє рішення особистими переконаннями та напругою у взаєминах з командою.

"Після ретельного обдумування я сьогодні повідомив головного тренера, що не прийму виклик до національної збірної. Це не було легким рішенням, адже вдягати футболку збірної Італії для мене завжди було честю та гордістю. Проте, з огляду на останні події, зараз немає умов, щоб продовжувати цей шлях.

Я не шукаю виправдань чи привілеїв, я вимагаю поваги. А якщо її бракує з боку тих, хто має вести команду, я краще відійду вбік. Я не з тих, хто тримається за виклик. Я завжди віддавав усе, але не залишуся там, де мене більше по-справжньому не хочуть. І очевидно, що я не є частиною проєкту.

Це моє рішення — і, як я сказав вранці тренеру, воно не є остаточним, воно не продиктоване злістю чи депресією після поразки у фіналі Ліги чемпіонів. Це необхідність зробити крок назад. Я бажаю національній збірній усього найкращого і, як і мої товариші по команді, й надалі вболіватиму за неї з тією ж відданістю, яку завжди демонстрував на полі", — написав Ачербі в Інстаграм.

Ачербі виступав за національну команду Італії з 2014 року та провів 34 матчі, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Ачербі став третім найстаршим автором голу в півфіналах Ліги чемпіонів.