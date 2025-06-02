Італія

Драматична перемога над Спецією.

Кремонезе повернувся до італійської Серії А після дворічної перерви.

У фіналі плей-оф за вихід в елітарний дивізіон Італії, команда Джованні Стропи у двоматчевому протистоянні виявилася сильнішою за Спецію.

Після нічиєї 0:0 у першій грі, в матчі-відповіді перемогу на виїзді з рахунком 3:2 здобув Кремонезе. Гості вели з рахунком 3:0 до 82-ї хвилини, але ледь не втратили перемогу, пропустивши на 83-й та 85-й хвилинах зустрічі.

Раніше дві прямі путівки до Серії А отримали Сассуоло та Піза. В свою чергу, до Серії Б відправилися Емполі, Венеція та Монца.

Напередодні повідомлялося, що Пірло може очолити Пізу.