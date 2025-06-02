Італія

Після звільнення з Сампдорії екснаставник Ювентуса може возз’єднатися зі своїм другом Філіппо Індзагі в Пізі.

Колишній головний тренер Ювентуса та Сампдорії Андреа Пірло може знову опинитися на чолі італійського клубу. За інформацією ЗМІ, 45-річний фахівець веде переговори з Пізою, яка вийшла до Серії А за підсумками сезону-2024/25.

"Чорно-сині" запропонували Пірло приєднатися до клубу в новому статусі, попри те, що чинний головний тренер команди — Філіппо Індзагі — нещодавно продовжив контракт до літа 2027 року. Індзагі та Пірло добре знайомі ще з часів спільної гри за Мілан і національну збірну Італії.

Останнім місцем роботи Пірло була Сампдорія, яка звільнила його в серпні 2024 року після серії невдалих результатів на старті сезону. Раніше з’являлися чутки, що генуезький клуб розглядав варіант повернення Пірло, але наразі він відкритий до нових викликів.

Нагадаємо, Андреа Пірло розпочав тренерську кар’єру у 2020 році та вже в дебютному сезоні здобув з Ювентусом Кубок і Суперкубок Італії.