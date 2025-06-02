Італія

Дженоа налаштована зберегти французького тренера після непоганого сезону.

Патрік Вієйра, головний тренер Дженоа та зокрема українського півзахисника Руслана Маліновського, отримав пропозиції від двох італійських клубів протягом останніх тижнів, однак чинний клуб наполягає на його подальшій роботі на посаді наставника.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Дженоа готує для французького спеціаліста новий контракт після того, як він провів непоганий сезон на чолі команди.

Керівництво клубу повністю задоволене роботою Вієйра і прагне зберегти стабільність на тренерському містку. Очікується, що найближчим часом розпочнуться офіційні переговори щодо нової угоди між сторонами.

Патрік Вієйра приєднався до Дженоа у листопаді минулого року замість Альберто Джилардіно, оскільки на той момент "грифони" йшли на 17 місці після 12 турів із 10 очками в активі. У підсумку Дженоа фінішувала13-ю в Серії А, набравши 43 очки.