Італія

39-річний хорват потрапив до шорт-листа потенційних зіркових новачків "россонері".

Легендарний центральний півзахисник Лука Модрич може продовжити кар’єру в італійській Серії A — серед його потенційних варіантів нового клубу називається Мілан.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, новопризначений директор Мілана Іглі Таре мріє підписати 39-річного ексгравця Реала та вже згадав його прізвище під час початкових внутрішніх обговорень трансферної стратегії.

На тлі завершення з Реалом, Модрич отримав чимало пропозицій з усього світу. Однак хорватський півзахисник не поспішає ухвалювати рішення щодо свого наступного клубу — він хоче ретельно зважити варіанти перед новим викликом у кар’єрі.

Нагадаємо, Лука Модрич цього літа офіційно залишить Реал Мадрид на правах вільного агента — за "вершкових" він виступав з 2012 року та став найбільш титулованим футболістом в історії клубу з 28 трофеями на рахунку.

У минулій кампанії нестаріючий хорват зіграв 57 матчів (2864 хвилини), забив 4 голи та віддав 9 асистів.