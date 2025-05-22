Іспанія

39-річний півзахисник завершить свою історичну кар'єру в мадридському клубі після матчів Клубного чемпіонату світу, а останню гру на Сантьяго Бернабеу зіграє 24 травня.

Капітан та півзахисник мадридського Реала Лука Модрич залишить клуб після завершення Клубного чемпіонату світу-2025, що пройде в червні. Про це офіційно повідомила пресслужба "вершкових".

Перед тим, як попрощатися з Сантьяго Бернабеу, Модрич проведе заключний матч чемпіонату Іспанії 24 травня — у ньому Реал прийматиме Реал Сосьєдад.

На клубному мундіалі мадридці зіграють у групі проти саудівського Аль-Хіляля, австрійського Зальцбурга та мексиканської Пачуки.

"Пишаюся тим, що був частиною однієї з найуспішніших епох найвеличнішого клубу в історії. Дякую президенту Флорентіно Пересу, тренерам, партнерам і всім, хто був поруч зі мною. Це були неймовірні роки — з фантастичними камбеками, фіналами, трофеями й незабутніми ночами на Бернабеу. Я був дуже щасливий. Дуже-дуже щасливий", — поділився емоціями Модрич у своєму Instagram.

Лука Модрич приєднався до мадридського Реала у 2012 році з лондонського Тоттенгема. Хорват є найбільш титулованим футболістом в історії Реала — на його рахунку 28 трофеїв.