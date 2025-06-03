Італія

Керівництво міланського клубу розпочинає переговори щодо нового наставника — фаворитами є дві зіркові постаті.

Інтер активно працює над призначенням нового головного тренера після завершення сезону, оскільки Сімоне Індзагі погодився очолити саудівський Аль-Хіляль.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, головними претендентами на цю посаду є Сеск Фабрегас з Комо та Роберто Де Дзербі з Марселя.

За інформацією джерела, переговори з кандидатами розпочинаються вже сьогодні.

Хоча міланському клубу також було запропоновано ще кількох фахівців, у клубі наразі зосереджені саме на двох пріоритетних варіантах.