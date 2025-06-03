Інтеру доведеться шукати нового головного тренера.
Сімоне Індзагі, Getty Images
03 червня 2025, 18:13
Керманич Інтера Сімоне Індзагі прийняв солідну пропозицію від Аль-Хіляля, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що 49-річний італієць підпише розрахований до кінця червня 2027-го контракт. Зарплата спеціаліста в клубі з Ер-Ріяда має скласти 25 млн євро на рік + бонуси.
Індзагі працює з Інтером із липня 2021 року. Під його керівництвом "нерадзуррі" стали чемпіонами Італії-2023/24, а також виграли Кубок (х2) і Суперкубок (х3) країни.
Із Сімоне міланський гранд двічі дістався фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. У 2023-му Інтер поступився Манчестер Сіті (0:1), а нещодавно зазнав розгрому від ПСЖ (0:5).
Раніше повідомлялося, хто є головним претендентом на роль наступника Індзагі в клубі.