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Інтеру доведеться шукати нового головного тренера.

Керманич Інтера Сімоне Індзагі прийняв солідну пропозицію від Аль-Хіляля, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 49-річний італієць підпише розрахований до кінця червня 2027-го контракт. Зарплата спеціаліста в клубі з Ер-Ріяда має скласти 25 млн євро на рік + бонуси.

Індзагі працює з Інтером із липня 2021 року. Під його керівництвом "нерадзуррі" стали чемпіонами Італії-2023/24, а також виграли Кубок (х2) і Суперкубок (х3) країни.

Із Сімоне міланський гранд двічі дістався фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. У 2023-му Інтер поступився Манчестер Сіті (0:1), а нещодавно зазнав розгрому від ПСЖ (0:5).

Раніше повідомлялося, хто є головним претендентом на роль наступника Індзагі в клубі.