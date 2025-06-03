Англія

Голкіпер ще не підписав нову угоду з "россонері".

Воротар Мілана Майк Меньян може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного француза зацікавлений Челсі, який вже зробив пропозицію "росонері", щоб дізнатися про можливість потенційного трансферу.

Наголошується, що француз ще не підписав новий контракт з італійським клубом, який розрахований до літа 2026 року, і "сині" хочуть цим скористатися.

Минулого сезону Меньян провів 53 матчі, з яких 15 на нуль при 59 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль домовився з Міланом про трансфер Тео Ернандеса.