На роль керманича "нерадзуррі" також претендує колишній головний тренер Ювентуса.
Раффаеле Палладіно, Getty Images
03 червня 2025, 21:16
Аталанта веде переговори щодо призначення Раффаеле Палладіно головним тренером, передає журналіст Ніколо Скіра.
Повідомляється, що клуб із Бергамо хоче підписати з 41-річним італійцем розрахований до кінця червня 2027-го контракт. Стати наступником Гасперіні на посаді керманича "нерадзуррі" також може Тіаго Мотта.
Нагадаємо, Палладіно провів сезон-2024/25 у Фіорентині. Другий кандидат Аталанти раніше очолював Ювентус.
Клуб із Бергамо нещодавно попрощався з Джан П'єро Гасперіні. Він працював із "нерадзуррі" з липня 2016 року.