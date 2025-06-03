Аталанта веде переговори щодо призначення Раффаеле Палладіно головним тренером, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клуб із Бергамо хоче підписати з 41-річним італійцем розрахований до кінця червня 2027-го контракт. Стати наступником Гасперіні на посаді керманича "нерадзуррі" також може Тіаго Мотта.

Нагадаємо, Палладіно провів сезон-2024/25 у Фіорентині. Другий кандидат Аталанти раніше очолював Ювентус.

Клуб із Бергамо нещодавно попрощався з Джан П'єро Гасперіні. Він працював із "нерадзуррі" з липня 2016 року.