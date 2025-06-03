Італія

На роль керманича "нерадзуррі" також претендує колишній головний тренер Ювентуса.

Аталанта веде переговори щодо призначення Раффаеле Палладіно головним тренером, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що клуб із Бергамо хоче підписати з 41-річним італійцем розрахований до кінця червня 2027-го контракт. Стати наступником Гасперіні на посаді керманича "нерадзуррі" також може Тіаго Мотта.

Нагадаємо, Палладіно провів сезон-2024/25 у Фіорентині. Другий кандидат Аталанти раніше очолював Ювентус.

Клуб із Бергамо нещодавно попрощався з Джан П'єро Гасперіні. Він працював із "нерадзуррі" з липня 2016 року.