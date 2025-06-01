Італія

Екскерманич "нерадзуррі" може очолити Рому.

Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Джан П'єро Гасперіні.

Нині 67-річний італієць очолив "нерадзуррі" в липні 2016-го. Під його керівництвом клуб із Бергамо провів 439 матчів у всіх турнірах.

У сезоні-2023/24 Аталанта виграла Лігу Європи. У ході вже завершеної кампанії Серії А "нерадзуррі" вп'яте вийшли до Ліги чемпіонів.

Раніше спеціаліст попрощався з клубом із Бергамо у відкритому листі до вболівальників.

За даними журналіста Фабрціо Романо, Гасперіні має очолити Рому.