Італія

Гравець не бачить свого майбутнього в клубі.

Алжирський опорний півзахисник Ісмаель Беннасер другу частину сезону провів у французькому Марселі на правах оренди з італійського Мілана за 1 млн євро.

У складі "провансальців" 27-річний виконавець відіграв 12 матчів (650 хвилин) та зробив дві гольові передачі, і зрештою був цілком задоволений рівнем ігрової практики.

В угоді поміж клубами є пункт про відступні ексклюзивно для Марселя в розмірі 12 млн євро + 3 млн євро, однак французький колектив наразі не впевнений у тому, що оформить повноцінний трансфер футболіста.

Позаяк, сам Беннасер за жодних обставин не хоче повертатись до складу "россонері", про що сповістив обидва клуби, і наразі очікує на вирішення цієї трансферної саги.