Гравець не бачить свого майбутнього в клубі.
Ісмаель Беннасер, Getty Images
04 червня 2025, 11:59
Алжирський опорний півзахисник Ісмаель Беннасер другу частину сезону провів у французькому Марселі на правах оренди з італійського Мілана за 1 млн євро.
У складі "провансальців" 27-річний виконавець відіграв 12 матчів (650 хвилин) та зробив дві гольові передачі, і зрештою був цілком задоволений рівнем ігрової практики.
В угоді поміж клубами є пункт про відступні ексклюзивно для Марселя в розмірі 12 млн євро + 3 млн євро, однак французький колектив наразі не впевнений у тому, що оформить повноцінний трансфер футболіста.
Позаяк, сам Беннасер за жодних обставин не хоче повертатись до складу "россонері", про що сповістив обидва клуби, і наразі очікує на вирішення цієї трансферної саги.