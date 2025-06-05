Італія

Сторони продовжать переговори на цьому тижні.

Інтер продовжує вести переговори з Сеском Фабрегасом щодо можливого тренерського призначення після того, як Сімоне Індзагі залишив клуб заради роботи в Саудівській Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, після попередніх перемовин, сторони знову зустрінуться в четвер, 5 червня, аби наблизитися до фінального рішення.

Наразі головною перепоною для переходу Фабрегаса залишається його нинішній клуб — Комо, який не готовий дати згоду на зміну роботи наставника на цьому етапі.

Остаточне рішення буде за самим іспанським тренером. Фабрегас наразі розглядає всі варіанти перед тим, як зробити вибір щодо свого майбутнього. Напередодні повідомлялося, що Сеск погодився стати новим головним тренером "нерадзуррі".