Іспанія

Стрибок у кар’єрі після яскравого сезону на чолі Комо в Серії A.

Міланський Інтер завершував сезон італійської Серії A гостьовим матчем проти Комо, у якому переміг із рахунком 2:0, але чемпіонські перегони все одно програв Наполі.

Після цього "нерадзуррі" з розгромом поступились у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА французькому Парі Сен-Жермен, і наступним кроком для "змій" стало прощання з головним тренером Сімоне Індзагі напередодні.

Поміж тим, Інтер одразу визначився з парою кандидатів на заміну керманичу, який відправився підкорювати Близький Схід — Роберто Де Дзербі та Сеска Фабрегаса.

Останній, за помахом долі, і очолював той-таки Комо в останньому турі цього сезону, а вже наступну кампанію розпочне на чолі саме Інтера.

У будь-якому випадку, італійські ЗМІ повідомляють, що перемовини поміж іспанським тренером та міланцями завершились успішно й умови контракту вже узгоджено.

Нагадаємо, що Комо на чолі з Фабрегасом минулого року фінішував другим у Серії B, а цей сезон завершив десятим уже в "елітному" дивізіоні.