В очікуванні Бароні.
Паоло Ванолі, getty images
05 червня 2025, 13:08
Італійський Торіно вирішив звільнити з посади головного тренера команди Паоло Ванолі. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.
"Клуб хоче подякувати Ванолі та його команді за їхню відданість справі та самовідданість, виявлені в цьому сезоні, і бажає їм всього найкращого в найближчому майбутньому", — йдеться в заяві Торіно.
Зазначимо, що 52-річний фахівець очолював Торіно з червня 2024 року.
За підсумками сезону-2024/25 "бики" під керівництвом Паоло Ванолі посіла 11-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 44 пункти.
Раніше повідомлялося, що Марко Бароні домовився про роботу в Торіно.