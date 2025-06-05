Італія

В очікуванні Бароні.

Італійський Торіно вирішив звільнити з посади головного тренера команди Паоло Ванолі. Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

"Клуб хоче подякувати Ванолі та його команді за їхню відданість справі та самовідданість, виявлені в цьому сезоні, і бажає їм всього найкращого в найближчому майбутньому", — йдеться в заяві Торіно.

Зазначимо, що 52-річний фахівець очолював Торіно з червня 2024 року.

За підсумками сезону-2024/25 "бики" під керівництвом Паоло Ванолі посіла 11-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 44 пункти.

Раніше повідомлялося, що Марко Бароні домовився про роботу в Торіно.