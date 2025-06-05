Керманич швидко знайшов нове місце роботи.
Марко Бароні, x.com/TorinoFC_1906
05 червня 2025, 13:53
Італійський головний тренер Марко Бароні влітку минулого року очолив римський Лаціо, проте вже за підсумками цієї команди був звільнений із власної посади, адже команда не здобула право на участь у єврокубках на наступний футбольний рік.
Однак без роботи 61-річний фахівець залишався менше трьох діб — Торіно вийшов із ним на зв’язок після того, як попрощався з його попередником Паоло Ванолі.
Сторони уклали контракт строком на два роки.
Зарплатня Бароні в новому клубі складатиме 1,3 млн євро за сезон.