Італійський головний тренер Марко Бароні влітку минулого року очолив римський Лаціо, проте вже за підсумками цієї команди був звільнений із власної посади, адже команда не здобула право на участь у єврокубках на наступний футбольний рік.

Однак без роботи 61-річний фахівець залишався менше трьох діб — Торіно вийшов із ним на зв’язок після того, як попрощався з його попередником Паоло Ванолі.

Сторони уклали контракт строком на два роки.

Зарплатня Бароні в новому клубі складатиме 1,3 млн євро за сезон.