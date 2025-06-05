Італія

Керманич швидко знайшов нове місце роботи.

Італійський головний тренер Марко Бароні влітку минулого року очолив римський Лаціо, проте вже за підсумками цієї команди був звільнений із власної посади, адже команда не здобула право на участь у єврокубках на наступний футбольний рік.

Однак без роботи 61-річний фахівець залишався менше трьох діб — Торіно вийшов із ним на зв’язок після того, як попрощався з його попередником Паоло Ванолі.

Сторони уклали контракт строком на два роки.

Зарплатня Бароні в новому клубі складатиме 1,3 млн євро за сезон.