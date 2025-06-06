Італія

Конфлікт в збірній Італії.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про відмову захисника Інтера Франческо Ачербі грати за національну команду. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Одного разу Ачербі розповість, у чому саме він побачив із мого боку неповагу. А я у відповідь висловлю свою думку — про те, якою була його повага до мене і, що найважливіше, до збірної Італії", — заявив Спаллетті.

Франческо Ачербі загалом провів у складі збірної Італії 34 матчі та забив один гол.

Раніше на рішення Ачербі відреагував колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон.