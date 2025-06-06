Конфлікт в збірній Італії.
Ачербі та Спаллетті, getty images
06 червня 2025, 20:49
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про відмову захисника Інтера Франческо Ачербі грати за національну команду. Його слова наводить Sky Sport Italia.
"Одного разу Ачербі розповість, у чому саме він побачив із мого боку неповагу. А я у відповідь висловлю свою думку — про те, якою була його повага до мене і, що найважливіше, до збірної Італії", — заявив Спаллетті.
Франческо Ачербі загалом провів у складі збірної Італії 34 матчі та забив один гол.
Раніше на рішення Ачербі відреагував колишній воротар збірної Італії Джанлуїджі Буффон.