Італія

Легендарний італієць здивований.

Колишній головний тренер італійського Мілана Арріго Саккі висловився про потенційний перехід 40-річного хорвата Луки Модрича до табору "россонері". Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Питання, яке розпалює сьогодення Мілана, полягає в наступному: "Чи мають рацію "россонері", зосередившись на Луці Модричі, гравцеві, якому скоро виповниться 40 років, і який впродовж останніх двох сезонів не був основним футболістом Реала?".

Дискусія відкрита. І, звісно, вибір доволі дивний. Зазвичай ви зосереджуєтеся на молодих хлопцях, або, принаймні, це те, що ви повинні робити, щоб побудувати команду, яка зобов'язана повернути ентузіазм публіці, розчарованій останніми сезонами.

Я спробував проаналізувати ситуацію, поставивши себе на місце директора Мілана і спробувавши зрозуміти причини такого вибору. Я розглянув економічний аспект. Модрич — вільний агент, за нього не потрібно платити, а розмір його зарплати складе близько 3,5 мільйона євро. Для клубу це вигідна угода з фінансової точки зору. Адже молоді гравці, які, з огляду на вартість трансферу і зарплату, вимагають значно вищих витрат і, безумовно, не володіють технічними якостями Модрича.

Але, як можна робити ставку на 40-річного гравця? Я думаю, що вболівальники "россонері" не дуже задоволені цією угодою. Зрозуміло, що ніхто не може сперечатися з майстерністю хорвата. Той, хто принижує якості Луки, нічого не розуміє у футболі.

Але чи ставили ми собі питання, скільки ігор і в якому темпі зможе зіграти Модрич? Будемо чесними: у Реалі мій друг Анчелотті, який був в захваті від Модрича, в останні сезони не використовував його з перших хвилин, тому що бензобак був пустим.

Не варто забувати, що хорват візьме участь у Клубному чемпіонаті світу з Реалом, який завершиться в середині липня. Тож він прибуде в Італію на початку серпня, і в нього буде мало часу на підготовку та знайомство з новою обстановкою. Повторюю — я дуже спантеличений", — заявив Саккі.

Раніше повідомлялося, що Мілан близький до підписання Модрича.