Італія

Хорватський ветеран може приєднатися до "россонері" на один рік із опцією продовження.

Мілан практично досяг усної домовленості з досвідченим центральним півзахисником Лукою Модричем. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуб уже отримав попередню згоду від гравця на запропоновані умови контракту.

Очікується, що 39-річний футболіст підпише угоду терміном на один рік з можливістю продовження до червня 2027 року. Зарплата Модрича складатиме 3,5 мільйона євро на рік "чистими", не враховуючи бонуси.

У Мілані поважають графік гравця та чекають на його остаточне рішення, перш ніж офіційно оформити трансфер. Якщо все піде за планом, легенда мадридського клубу з нового сезону виступатиме в Серії А.

Нагадаємо, Лука Модрич цього літа офіційно залишить Реал Мадрид на правах вільного агента — за "вершкових" він виступав з 2012 року та став найбільш титулованим футболістом в історії клубу з 28 трофеями на рахунку.

У минулій кампанії нестаріючий хорват зіграв 57 матчів (2864 хвилини), забив 4 голи та віддав 9 асистів.