Італія

Майбутнє Спаллетті невизначене.

Збірна Італії розпочала відбір на чемпіонат світу-2026 з крупної поразки від Норвегії з рахунком 0:3. Лучано Спаллетті після гри повідомив про готовність обговорити своє майбутнє з головою федерації – Габріеле Гравіною. В Італії активно пишуть про те, що Спаллетті може втратити посаду головного тренера "скуадри адзурри".

Очікується, що Спаллетті і Гравіна поспілкуються у вівторок. А поки в пресі пишуть про можливих кандидатів на пост наставника збірної Італії.

Повернутися на тренерський місток італійської збірної може Роберто Манчіні, під керівництвом якого команда ставала чемпіоном Європи в 2021 році. Днями Манчіні зізнавався, що шкодує про відхід зі збірної Італії.

Ще одним кандидатом називають Стефано Піолі, який тренує Ан-Наср.

Раніше Ачербі пояснив, чому відмовився від виклику до збірної Італії.