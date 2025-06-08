Італія

Керівництво клубу з Генуї довіряє французькому спеціалісту.

Патрік Вієйра оновив свою угоду з Дженоа, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із головним тренером розраховано до кінця червня 2027 року. Спеціаліст очолив "россоблу" в листопаді 2024-го.

Під керівництвом 48-річного француза Дженоа провела 26 матчів Серії А (8В, 9Н, 9П). У сезоні-2024/25 генуезці фінішували 13-ми в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що "россоблу" не квапляться оформлювати повноцінний трансфер гравця Наполі.