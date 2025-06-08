Італія

Серед них — Свілар, Капріле і Судзукі.

Керівництво Мілана розглядає трьох кандидатів на заміну основному голкіперу клубу Майку Меньяну, який, можливо, буде проданий в Челсі.

Основним кандидатом на перехід в клуб є сербський голкіпер Роми Міле Свілар. Також в шорт-лист "россонері" входять Дзіон Судзукі з Парми і Елія Капріле, права на якого належать Наполі.

Раніше стало відомо, що Мілан відхилив пропозицію Челсі щодо французького голкіпера в розмірі €15 млн, після чого клуби домовилися про суму в €18 млн. Меньян прийняв рішення покинути Мілан, незважаючи на спроби вмовити його з боку нового головного тренера команди Массіміліано Аллегрі.