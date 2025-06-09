Італія

Тим часом гравець Мілана не хоче їхати на Близький Схід.

Французький фланговий захисник Тео Ернандес має контракт з італійським Міланом до наступного літа, але не планує продовжувати цю угоду.

Саме тому "россонері" наразі налаштовані на продаж футболіста, поки за нього можна виручити більш-менш пристойні кошти.

У плані трансферної вартості немає кращих варіантів на ринку, аніж пропозиції із Саудівської Аравії, де Аль-Хіляль дуже хоче отримати собі гравця із світовим ім’ям.

30 млн євро готовий заплатити аравійський клуб, і Мілан так само готовий погодити цей трансфер.

Але є ще позиція самого Тео, яка навряд чи потішить представників Близького Сходу — переїжджати на заробітки в 27 років футболіст наразі відмовляється.

І оскільки трансфер перебуває на межі зриву, Аль-Хіляль уже обрав собі наступну ціль — іспанського захисника Роми Анхеліньйо.

"Вовки" минулого літа викупили контракт 28-річного виконавця в німецького РБ Лейпциг за 5,4 млн євро, і позиція Аль-Хіляля наразі така, що скільки б Рома не попросила за свого футболіста, стільки вона й отримає.

Рома наразі зупинилась на варіанті 18 млн євро + бонуси.

У Анхеліньйо в цьому сезоні 51 матч, чотири голи та шість гольових передач, тоді як у Тео 49 матчів, п’ять м’ячів та шість асистів.