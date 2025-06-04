Італія

Сімоне Індзагі спробує вмовити французького фулбека приєднатися до його нової команди.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес може стати черговим топ-гравцем, який перебереться до Саудівської Аравії.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, Аль-Хіляль наполегливо працює над його трансфером та вже досяг попередньої домовленості з італійським клубом.

Сума угоди становить 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Очікується, що майбутній новий головний тренер Аль-Хіляля Сімоне Індзагі особисто зв'яжеться з Тео цього тижня, щоб переконати його приєднатися до команди.

Втім, на цьому етапі Ернандес ще не дав остаточної згоди на перехід. Також повідомляється, що Атлетіко Мадрид, з яким Тео раніше був пов’язаний, наразі не робив офіційної пропозиції — лише обмежився первинним запитом.