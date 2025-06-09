Колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі отримав пропозицію від очільника італійського футболу Габріеле Гривини очолити збірну Італії. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, каменем спотикання в призначенні 73-річного італійця міг стати той факт, що наразі він працює радником президента Роми Дена Фридкіна. Втім, президент Федерації футболу Італії не проти, щоб Раньєрі поєднував роботу в Ромі та збірній.

Зазначається, що Раньєрі найближчими днями дасть свою остаточну відповідь, яка скоріш за все буде позитивною.

Контракт з італійським фахівцем буде підписано до липня 2026 року.

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