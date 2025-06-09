Італія

Знову пенсія містера Раньєрі відкладається.

Колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі отримав пропозицію від очільника італійського футболу Габріеле Гривини очолити збірну Італії. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, каменем спотикання в призначенні 73-річного італійця міг стати той факт, що наразі він працює радником президента Роми Дена Фридкіна. Втім, президент Федерації футболу Італії не проти, щоб Раньєрі поєднував роботу в Ромі та збірній.

Зазначається, що Раньєрі найближчими днями дасть свою остаточну відповідь, яка скоріш за все буде позитивною.

Контракт з італійським фахівцем буде підписано до липня 2026 року.

Раніше Спаллетті підтвердив своє звільнення зі збірної Італії.