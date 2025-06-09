Знову пенсія містера Раньєрі відкладається.
Раньєрі, getty images
09 червня 2025, 17:21
Колишній головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі отримав пропозицію від очільника італійського футболу Габріеле Гривини очолити збірну Італії. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, каменем спотикання в призначенні 73-річного італійця міг стати той факт, що наразі він працює радником президента Роми Дена Фридкіна. Втім, президент Федерації футболу Італії не проти, щоб Раньєрі поєднував роботу в Ромі та збірній.
Зазначається, що Раньєрі найближчими днями дасть свою остаточну відповідь, яка скоріш за все буде позитивною.
Контракт з італійським фахівцем буде підписано до липня 2026 року.
Раніше Спаллетті підтвердив своє звільнення зі збірної Італії.