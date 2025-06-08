Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Італійській національній команді потрібен новий головний тренер.

Лучано Спаллетті залишить посаду керманича збірної Італії у вівторок, 10 червня.

Домашній матч проти Молдови (09.06) у рамках кваліфікації ЧС-2026 буде для 66-річного італійця останнім в якості головного тренера "адзуррі".

"Вчора ввечері я мав розмову з президентом (FIGC/Італійської федерації футболу) Гравіною і він повідомив, що мене звільнено. Я не мав жодного наміру здаватися, хотів продовжувати свою роботу", — цитує Спаллетті журналіст Ніколо Скіра.

Спеціаліст очолив збірну Італії у вересні 2023 року. Під його керівництвом "адзуррі" провели 23 матчі, нещодавно зазнавши виїзного розгрому від Норвегії (0:3)

Раніше повідомлялося, що стати наступником Лучано може Клаудіо Раньєрі.