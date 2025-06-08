Італійській національній команді потрібен новий головний тренер.
Лучано Спаллетті, Getty Images
08 червня 2025, 16:21
Лучано Спаллетті залишить посаду керманича збірної Італії у вівторок, 10 червня.
Домашній матч проти Молдови (09.06) у рамках кваліфікації ЧС-2026 буде для 66-річного італійця останнім в якості головного тренера "адзуррі".
"Вчора ввечері я мав розмову з президентом (FIGC/Італійської федерації футболу) Гравіною і він повідомив, що мене звільнено. Я не мав жодного наміру здаватися, хотів продовжувати свою роботу", — цитує Спаллетті журналіст Ніколо Скіра.
Спеціаліст очолив збірну Італії у вересні 2023 року. Під його керівництвом "адзуррі" провели 23 матчі, нещодавно зазнавши виїзного розгрому від Норвегії (0:3)
Раніше повідомлялося, що стати наступником Лучано може Клаудіо Раньєрі.