Італія

Італійський клуб має кілька варіантів.

Італійський фахівець Паоло Ванолі може незабаром повернутись до тренерської роботи. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, у послугах 52-річного італійця зацікавлений Кальярі, який вже провів позитивні переговори з фахівцем.

Проте наголошується, що Ванолі не є пріоритетним варіантом, і його послугами також цікавиться Парма.

Останнім місцем роботи Ванолі був Торіно, який він очолював до кінця минулого сезону.

За підсумками сезону Кальярі посів 15 місце у Серії А, Парма – 16 місце, а Торіно – 11.