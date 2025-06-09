Італійський клуб має кілька варіантів.
Паоло Ванолі, Getty Images
09 червня 2025, 15:05
Італійський фахівець Паоло Ванолі може незабаром повернутись до тренерської роботи. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, у послугах 52-річного італійця зацікавлений Кальярі, який вже провів позитивні переговори з фахівцем.
Проте наголошується, що Ванолі не є пріоритетним варіантом, і його послугами також цікавиться Парма.
Останнім місцем роботи Ванолі був Торіно, який він очолював до кінця минулого сезону.
За підсумками сезону Кальярі посів 15 місце у Серії А, Парма – 16 місце, а Торіно – 11.