Італія

Румунський наставник достроково припинив роботу з "хрестоносцями" та може очолити міланський клуб.

Крістіан Ківу більше не є головним тренером Парми. Клуб повідомив про дострокове розірвання контракту, який мав діяти до літа 2026 року. Сторони досягли згоди щодо припинення співпраці.

Причиною такого рішення стало наближення призначення 44-річного румунського фахівця на пост головного тренера міланського Інтеру, з яким Ківу вже має багаторічну історію.

Для Ківу Парма стала дебютом у ролі головного тренера на дорослому рівні. Він очолив команду в лютому цього року й за цей період провів 13 матчів — здобув три перемоги, сім нічиїх і три поразки.

Раніше з 2018 по 2024 рік Ківу працював у системі Інтеру, де тренував молодіжні команди різного віку.

Раніше Інтер розглядав кандидатуру Сеска Фабрегаса, проте Комо відмовився відпускати іспанського фахівця.