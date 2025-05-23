Іспанія

Український воротар може змінити клуб уже цього літа — серед претендентів також Астон Вілла, Галатасарай та МЮ.

Андрій Лунін цього літа може залишити мадридський Реал – і одним із головних претендентів на українського голкіпера став італійський Мілан. Як повідомляють джерела, "россонері" серйозно розглядають можливість трансферу Луніна у зв’язку з намірами продати Майка Меньяна.

Мілан уже зробив пропозицію в розмірі 15 млн євро, однак у Реалі хочуть виручити щонайменше 25 млн за українця. Контракт Луніна з "бланкос" чинний до літа 2030 року, але клуб готовий піти на поступки, якщо сам футболіст заявить про бажання змінити команду.

Конкуренція за Андрія обіцяє бути жорсткою. Претендентами на нього також є Галатасарай та Астон Вілла — обидва клуби, за інформацією ЗМІ, пропонують голкіперу вигідніші фінансові умови, ніж у Мадриді. Крім того, повідомляється про інтерес з боку Манчестер Юнайтед та Атлетіко, який нібито готовий заплатити 25 млн.

Цікаво, що майбутній головний тренер Реала Хабі Алонсо, який раніше був відкритий до прощання з Луніним, тепер змінив думку і розраховує на українця у наступному сезоні.

У сезоні-2024/25 Лунін провів 13 матчів у всіх турнірах, з них п'ять – на нуль, загалом пропустивши 19 голів.