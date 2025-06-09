Італія

Італієць хоче бачити більше співвітчизників в місцевих командах.

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло висловився щодо введення ліміту на легіонерів в Серії А. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Необхідно змінити підхід до виховання молодих гравців, оскільки дефіцит талантів викликає серйозну стурбованість — проблема не обмежується одним поколінням і пов'язана з методиками роботи, про що ми вже говорили.

Крім того, важливо надавати більше ігрового часу молодим футболістам в основній команді. Якби це залежало від мене, я б зобов'язав клуби Серії А випускати мінімум трьох італійців у стартовому складі на кожну гру", — заявив Капелло.

Раніше Джанлуїджі Буффон висловився про розвиток італійського футболу.