Італія

Рома ризикує залишитись без великих грошей за продаж футболіста.

Аравійський Аль-Хіляль цього літа вже встиг домовитись про співпрацю з італійським фахівцем Сімоне Індзагі, якого зробили одним із найбільш оплачуваних тренерів світу після трансферу з міланського Інтера.

І клуб із Близького Сходу вже планує підсилення під нового керманича — спочатку "сині" хотіли оформити гучний трансфер французького флангового захисника італійського Мілана Тео Ернандеса, проте той із кожним днем усе більше стверджується на думці, що йому ще зарано їхати на заробітки.

А отже Аль-Хіляль почав розглядати й інші варіанти, серед яких іспанський захисник Роми Анхеліньйо.

Представники Саудівської Аравії зайшли з козирів — 22 млн євро за основного гравця "вовків", хоча Рома була готова погодитись і на меншу суму.

Однак італійська преса повідомляє, що ці перемови велись без належної участі Індзагі, і коли тренер вирішив утрутитись, то дав відмашку їх призупинити на певний час — доки не отримає остаточну відповідь від Тео.

Очікується, що Аль-Хіляль поновитись інтерес до Анхеліньйо лише в разі невдачі із французом та лише після завершення Клубного чемпіонату світу.

У Анхеліньйо в цьому сезоні 51 матч, чотири голи та шість гольових передач, тоді як у Тео 49 матчів, п’ять м’ячів та шість асистів.