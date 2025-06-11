Італія

Кар’єра керманича нерозривно пов’язана з клубом.

Свого часу вихованець генуезької школи футболу італійський центральний захисник Фабіо Пізакане долучився до складу сардинського Кальярі в якості гравця в 2015 році.

І лише через 5,5 років після того та із 153 матчами (п’ять голів, три асисти) за плечима футболіст залишив клуб заради завершення ігрової кар’єри в Лечче.

Після цього Пізакане взявся опановувати тренерську справу, і Кальярі радо запросив його назад здобувати досвід у новому амплуа.

Зрештою, Фабіо обіймав посади тренера з техніки та асистента головного тренера за Роберто Муцці, Клаудіо Раньєрі, Фабіо Ліверані та Маттео Баттілани, після чого йому довірили працювати з командою U19 упродовж останніх двох сезонів.

Наступний крок Кальярі запропонував зробити 39-річному фахівцю вже цього літа — очолити основну команду.

Сторони домовились про річний контракт із можливістю продовження в разі досягнення клубом певних спортивних умов.