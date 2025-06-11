Італія

Тіджані Нослін і Лум Чауна можуть залишити столичний клуб.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі не розраховує на правих вінгерів Тіджані Носліна й Лума Чауна, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що 25-річний нідерландець і 21-річний француз можуть бути доступні на трансферному ринку цього літа. Обидва поповнили склад римського клубу в липні 2024 року.

Носліна Лаціо придбав у Верони за 15.9 млн євро, тоді як зараз порталом transfermarkt він оцінюється в 12 млн. Чауна перебрався до "орлів" із Салернітани за 8.45 млн євро (нинішня орієнтовна вартість — 10 млн).

На рахунку Тіджані шість голів і три асисти в 39-ти матчах (всі турніри), а Лум відзначився двома результативними ударами та однією гольовою передачею в 37-ми протистояннях.

Нагадаємо, нещодавно Лаціо викупив захисника Арсеналу.