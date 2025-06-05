Італія

Португалець залишається в Римі.

Римський Лаціо оформив повноцінний трансфер правого захисника Нуну Тавареша з лондонського Арсеналу. Про це повідомляє офіційний сайт "орлів".

Зазначається, що з 25-річним португальцем підписано трудову угоду до 30 червня 2029 року. За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, римський клуб заплатив "канонірам" п'ять мільйонів євро за перехід Тавареша.

Зазначимо, що минулий сезон захисник провів в Лаціо на правах річної оренди. У сезоні-2024/25 Нуну Тавареш відіграв за Лаціо 30 матчів та віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Саррі повернувся в Лаціо.